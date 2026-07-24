La ciudad de Elda rinde homenaje a Pedrito Rico con una escultura en la Plaza Mayor

En la tarde de ayer, jueves 23 de julio, se inauguró una escultura dedicada al cantante y actor eldense, Pedrito Rico, que durante décadas fue conocido como 'El Ángel de España'.

La nueva escultura, localizada en la Plaza Mayor del municipio, ha sido obra del artista Carlos Martínez. Está realizada en bronce y se trata de un monumento que inmortaliza la carrera y figura artística del recordado cantante, actor, icono cultural y referente de la música española.

El alcalde eldense, Rubén Alfaro, ha destacado que la escultura se sitúa “a unos pasos” de la calle que Elda le dedicó como homenaje póstumo en 1988 y también a escasos metros de la carnicería de sus padres, en la que en la actualidad es la calle Barberán y Collar.

Alfaro ha puesto en valor que Pedrito Rico “llevó el nombre de Elda por todo el mundo” y que "ahora es Elda quien se rinde ante el arte de uno de sus hijos más universales y queridos".

El acto comenzó con la actuación de la cantante Alba Ed-Dounia, quien interpretó uno de los temas más populares de Pedrito Rico: 'La nave del olvido'. El turno de intervenciones comenzó con unas palabras del creador de la obra, quien detalló todo el proceso de elaboración de la escultura. Asimismo, también estuvieron presentes y participaron familiares directos del artista, entre quienes se encontraban su hermana, Soledad Rico, y sus sobrinos Alejandro, Carlos y Luis.