El cielo de Elche, Crevillent y Santa Pola continúa con calima en un nuevo día con mucho calor

Este jueves se presenta en la comarca del Baix Vinalopó como una nueva jornada soleada, con mucho calor, calima y suaves brisas marinas a partir de mediodía.

El termómetro va a alcanzar en Elche valores máximos de 36 grados, en Crevillent de 37 y en Santa Pola de 31.

Los modelos meteorológicos avanzan que en los próximos días seguirá el calor, aunque apunta a que durante el fin de semana ascenderán algo menos las temperaturas.

De momento, tanto este jueves como mañana viernes, en el conjunto del sur de la provincia de Alicante va a estar activado por parte de la Agencia Estatal de Meteorología el aviso naranja por altas temperaturas.