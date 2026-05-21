ESTE SÁBADO

Cerca de medio millar de aficionados arroparán al Elche en Girona

Las entradas del sector visitantese han agotado y más de un centenar de seguidores franjiverdes presenciarán el encuentro en Montilivi desde la grada local

Felipe Canals

Elche |

Aficionados del Elche en el Martínez Valero.
Aficionados del Elche en el Martínez Valero. | Liga EA Sports

El Girona-Elche es el partido de la temporada en la lucha por la permanencia. Se trata de un duelo directo en el que ambos conjuntos dependen de sí mismos para salvar la categoría en la última jornada. Al Girona solo le vale la victoria, mientras que al Elche le bastaría con un empate.

Cerca de 500 aficionados del Elche arroparán a los de Eder Sarabia en Montilivi. Las 306 localidades que el Girona envió al Martínez Valero se han agotado entre los abonados. A esa cifra habrá que sumar los seguidores que se ubicarán en la grada local. El partido ha sido declarado de alto riesgo, por lo que los aficionados que no se ubiquen en zona visitante deberán abstenerse de portar camisetas, bufandas o simbología del Elche.

La madrugada del sábado partirán dos autobuses desde el Martínez Valero para recorrer los más de 600 kilómetros que separan Elche de Montilivi. Numerosos aficionados se desplazarán por su cuenta hacia tierras catalanas.

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