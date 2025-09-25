Cerca de un centenar de franjiverdes arroparán al Elche en El Sadar

El Elche no estará solo en El Sadar. Algo más de un centenar de aficionados se ha desplazado hasta Pamplona para presenciar el duelo entre Osasuna y Elche, correspondiente a la sexta jornada de Liga en Primera División. El gran inicio del cuadro del cuadro de Sarabia ha disparado la ilusión entre los seguidores.

A pesar de disputarse un día laborable entre semana, habrá representantes de la afición del Elche en tierras navarras. La realidad es que siempre ha habido seguidores franjiverdes en todos los desplazamientos hasta el momento. En Madrid y en Sevilla, el conjunto ilicitano ha estado arropado.

Los aficionados del Elche confían en prolongar la buena dinámica y no volver de vacío de Pamplona. Es una semana de tres partidos y este domingo tocará recibir al Celta de Vigo en el Martínez Valero. Por cierto, la escuadra gallega juega este jueves en Alemania ante el Stuttgart en Europa League.

Espanyol-Elche, con horario confirmado

La Liga ha hecho públicos los horarios para la décima jornada en la máxima categoría. El Elche visitará Cornellá para medirse al RCD Espanyol el sábado 25 de octubre desde las 16:15 horas. A priori, un horario atractivo para repetir un gran desplazamiento a tierras catalanas. Todo dependerá del momento en el que llegue el cuadro franjiverde a esa cita.