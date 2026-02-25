Cerca de 1.500 participantes en el Cross Perleta-Maitino de Elche

El Cross Popular Perleta-Maitino vivirá su 41ª edición este domingo. Ya está todo preparado, con las inscripciones cerradas. Habrá cerca de 1.500 participantes entre caminantes y corredores. La prueba está más que consolidada en el calendario deportivo de la ciudad de Elche.

La carrera saldrá a las 10:00 horas. Se trata de una carrera familiar, puesto que también habrá modalidad infantil. Para los organizadores, esa es una de las claves del éxito año tras año del Cross Popular Perleta-Maitino.

