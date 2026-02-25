ESTE DOMINGO

Cerca de 1.500 participantes en el Cross Perleta-Maitino de Elche

La prueba supera ya las cuarenta ediciones en el municipio ilicitano

Felipe Canals

Elche |

El Cross Popular Perleta-Maitino vivirá su 41ª edición este domingo. Ya está todo preparado, con las inscripciones cerradas. Habrá cerca de 1.500 participantes entre caminantes y corredores. La prueba está más que consolidada en el calendario deportivo de la ciudad de Elche.

La carrera saldrá a las 10:00 horas. Se trata de una carrera familiar, puesto que también habrá modalidad infantil. Para los organizadores, esa es una de las claves del éxito año tras año del Cross Popular Perleta-Maitino.

Miguel Quiles, de la organización, ha pasado por la sección 'Sube con Ascensores Serki' de Onda Cero.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer