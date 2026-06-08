El centro de congresos de Elche y el MARQ, escenarios esta semana de un congreso de innovación en FP

Elche y Alicante van a ser esta semana los escenarios de la celebración del Congreso de Innovación Educativa Piafp Lara en el que están implicados los institutos ilicitanos Severo Ochoa y Victoria Kent, junto al Gran Vía de Alicante, así como otros centros educativos y entidades de la provincia.

El congreso nace al paraguas del Proyecto Lara, que está liderado por el IES Severo Ochoa de Elche, y que es una iniciativa de innovación aplicada en Formación Profesional que trabaja en el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial para mejorar la autonomía comunicativa de las personas con trastornos del habla y del lenguaje.

El congreso va a tener lugar el miércoles, el jueves y el viernes.

Las dos primeras jornadas se van a desarrollar en el MARQ, el Museo Arqueológico de Alicante. La última será el viernes en el centro de congresos de Elche.

Persigue convertirse en punto de encuentro para profesionales de la educación, la tecnología y la intervención social comprometidos con la construcción de una enseñanza más inclusiva y conectada con los retos del siglo XXI.

Uno de los aspectos destacados del encuentro será el protagonismo del alumnado de Formación Profesional, que presentará los avances desarrollados dentro del Proyecto Lara y compartirá experiencias de trabajo colaborativo entre distintas familias profesionales, para demostrar el potencial de la FP como "motor de innovación tecnológica y transformación social".

El Proyecto Lara se ha consolidado en los últimos años como una "referencia" en la aplicación de la inteligencia artificial con impacto social, gracias al desarrollo de herramientas capaces de facilitar la comunicación de personas con dificultades en el habla.

Su carácter multidisciplinar ha permitido integrar perfiles tecnológicos, educativos y sociosanitarios en torno al objetivo común de "garantizar que la comunicación sea un derecho accesible para todas las personas".