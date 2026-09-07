El CEE Virgen de la Luz de Elche afronta el inicio del curso escolar en sus nuevas instalaciones

El nuevo centro que alberga el CEE Virgen de la Luz ya está terminado y responde a una reivindicación de las familias y de la comunidad educativa que se ha prolongado durante años. La actuación ha supuesto una inversión de 7,1 millones de euros sobre una parcela de 8.348 metros cuadrados.

El nuevo centro cuenta con 12 aulas con capacidad para alrededor de un centenar de alumnos, cuatro de ellas destinadas para grupos pequeños, y espacios específicos de logopedia, talleres, psicomotricidad y música, rehabilitación física, estimulación multisensorial y basal, educación física, vestuarios y enfermería.

El edificio se ha diseñado alrededor de un patio central pentagonal, pensado para que sea seguro, vigilado y accesible desde las aulas. El centro atenderá a alumnado con necesidades educativas especiales de entre 3 y 22 años, procedentes de Elche y de otros municipios de la comarca del Baix Vinalopó.

Su emplazamiento en el casco urbano de Elche es uno de los valores que ha destacado su directora, Sabina Brotons, quien ha señalado que el nuevo emplazamiento permitirá “trabajar por una inclusión real, por acercar al alumnado a la vida cotidiana de la ciudad y por favorecer que la sociedad conozca y aprenda de estos niños y jóvenes”.

Por su parte, María Bonmatí, edil de Educación, ha agradecido el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y la comunidad educativa para conseguir que “los alumnos puedan empezar el curso en unas instalaciones dignas y adaptadas a sus necesidades”.

La edil ha recordado además que, “el Virgen de la Luz no será el único centro que estrenará instalaciones en este curso escolar, ya que también está prevista la apertura del CEIP Les Arrels, otra actuación que ha supuesto una inversión de más de 7 millones de euros”.

Tanto la concejala como el alcalde, Pablo Ruz, Bonmatí también han puesto en valor el trabajo realizado durante el verano para preparar el resto de centros educativos de cara al próximo curso 2026/2027. En total el Ayuntamiento ha invertido más de 350.000 euros y ha realizado 43 actuaciones en 34 colegios y escuelas infantiles, incluidas actuaciones de pintura, mejora y reforma de pistas, adecuación de pilares y actuaciones de fontanería.