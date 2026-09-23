Caravaning Alicante volverá en febrero durante dos fines de semana

Caravaning Alicante ya tiene oficial de su 34ª edición. Se ha presentado en IFA – Fira Alacant. La feria volverá a celebrarse el año que viene durante dos fines de semana, del 5 al 7 y del 12 al 14 de febrero, manteniendo el formato ampliado que se estrenó en la pasada edición. El acto de presentación del cartel ha contado con la presencia del gerente de Caravaning Alicante, José Cruz; el director general de IFA Fira Alacant, Alejandro Morant; el presidente de la Asociación Provincial de Campings de Alicante, Patrick Le Metayer, y representantes de varios expositores de la feria. Caravaning Alicante es la segunda feria de caravaning y autocaravanismo más importante de España, solo por detrás del Salón Internacional de Caravaning de Barcelona. Organizada en IFA – Fira Alacant (Elche), la cita reúne cada año a fabricantes, distribuidores, campings y aficionados al mundo del caravaning y el camping. Es la feria que más visitantes extranjeros amantes del caravanig atrae en nuestro país.

Con la presentación del cartel arranca la recta final hacia la 34ª edición. En las próximas semanas se irán desvelando nuevas novedades del programa, entre ellas la relación de expositores confirmados y los contenidos de las Caravaning Talks. "Es la segunda feria en importancia a nivel nacional, después de la de Barcelona, que además es internacional. Por eso, y porque lo demandaban los propios caravanistas y autocaravanistas, hemos hecho por primera vez dos fines de semana: antes, cuando se llegaba al cupo, no podía inscribirse más gente. Ahora, quien quiera puede elegir el primer fin de semana o el segundo", ha declarado José Cruz, gerente de Caravaning Alicante. Por su parte el director general de IFA Fira Alacant, Alejandro Morant, ha manifestado que "Caravaning Alicante es una feria muy importante para IFA, y desde la organización estamos trabajando para estar a la altura de lo que representa esta nueva edición". Y es que el caravaning está de moda y prueba de ello es la gran afluencia de gente que está pernoctando en los campings y al aire libre viajando en caravanas y autocaravanas.

Caravaning Alicante es el certamen ferial de referencia en la Comunidad Valenciana dedicado al mundo de las caravanas, las autocaravanas y el turismo al aire libre. Organizada en IFA – Fira Alacant (Elche), la feria alcanza en 2027 su 34ª edición y se consolida como la segunda cita más importante del sector a nivel nacional, tras el Salón de Barcelona. Reúne cada año a fabricantes, expositores de vehículos y accesorios, campings y marcas del sector, junto a miles de visitantes interesados en el caravaning y las escapadas al aire libre. La 34ª edición de Caravaning Alicante ocupará dos pabellones de IFA – Fira Alacant, con cerca de 19.000 metros cuadrados de superficie expositiva. La feria llega respaldada por los datos de la última edición, que superó los 17.000 visitantes.