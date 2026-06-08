La cantera del Elche brilla en la temporada 25-26

La cantera del Elche ha firmado una temporada 2025-2026 sobresaliente. El título de 'La Liga FC Futures' del equipo alevín dirigido por Óscar Morales pone el broche de oro a un nuevo curso con distintos éxitos en varias categorías. Destaca la permanencia del Ilicitano en Segunda RFEF y el debut de algún canterano con el primer equipo.

Este fin de semana ha sido inolvidable para la entidad ilicitana. En el prestigioso torneo de final de temporada con presencia de los veinte equipos de Primera, el Elche se ha proclamado campeón. Lo ha hecho dejando por el camino a canteras como las de FC Barcelona, Sevilla o Real Madrid.

El guardameta Denis Andrei Niculaesei ha emergido como una estrella y se llevó el mérito de ser el mejor portero del campeonato. El meta lleva desde los cuatro años en el Elche y es el hermano pequeño de Albert Niculaesei, lateral izquierdo que ya debutó el pasado curso con el primer equipo a las órdenes de Eder Sarabia.

La temporada 2025-2026 quedará para el recuerdo de Rubens Hernández y Jaime Oliver, figuras clave en el fútbol base del Martínez Valero. Han visto como Ali Houary o Adam Boayar se han estrenado en Primera División. El central David Hernández también ha debutado en Copa del Rey y el lateral Nico Salvador ha seguido sumando minutos.

Otros jugadores como Álex Sánchez, Juan Piera o Pablo Felipe también han tenido protagonismo durante las sesiones de entrenamiento echando una mano al primer equipo. Sánchez incluso debutó, tras firmar en el mercado invernal, en el Ciutat de Valencia. A ello hay que añadir los ingresos generados por la venta de Rodrigo Mendoza, un jugador formado en el fútbol base del Elche.

A nivel colectivo, no ha sido una campaña fácil tras las salidas del pasado verano. Principalmente para el Ilicitano, al que le costó arrancar con Carlos Cuéllar en el banquillo. Finalmente se recompuso para lograr una meritoria permanencia con una plantilla muy joven. Algo similar le sucedió al División de Honor.

La cantera del Elche se ha convertido en una referencia para la provincia y es habitual ver cómo niños de otros puntos de las comarcas forman parte del proyecto franjiverde. El fútbol base quiere seguir creciendo de la mano del primer equipo.