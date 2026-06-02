El calor aprieta este martes en Elche, Crevillent y Santa Pola; la Aemet activa el aviso amarillo por altas temperaturas

El calor va a apretar este martes. A partir de las 14:00 horas y hasta 19:59 horas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) va a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en el sur de la provincia, afectando a los tres municipios de la comarca del Baix.

Este segundo día del mes de junio va a ser un día soleado, con viento flojo de suroeste por la mañana y moderado del sur por la tarde.

Las temperaturas máximas van a rondar los 37 grados centígrados en el casco urbano de Elche; en algunas pedanías del suroeste del municipio ilicitano como Matola, Derramador, Puçol y Algoda podrán acercarse a los 40 grados.

En algunas zonas de Crevillent el termómetro también puede estar próximo en ese valor máximo, si bien lo más probable es que en el caso urbano se ronde los 37 grados.

En Santa Pola la temperatura máxima se va a quedar en los 31 grados.

A partir de mañana miércoles se retira un poco la masa de aire cálido y las temperaturas vuelven a valores más llevaderos. Se espera viento de levante moderado y en las siguientes jornadas se prevén condiciones meteorológicas de estabilidad, brisas marinas y temperaturas contenidas.