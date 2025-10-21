Buitrago pronostica una salvación cómoda si el Elche mantiene este nivel

El Elche ha llevado a cabo este martes la tradicional ofrenda a la Patrona, la Virgen de la Asunción. Es un acto tradicional en el que la entidad franjiverde pide salud para todo el personal del club y confía en brindarle los éxitos deportivos. Habitualmente se celebra en agosto o, como mucho, a principios de septiembre. Sin embargo, este año se ha retrasado.

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, ha atendido a los medios de comunicación a las puertas de la Basílica de Santa María. El dirigente ha pronosticado una salvación sin mucho sufrimiento si el equipo de Sarabia sigue por esta línea. "Tengo casi seguro que no vamos a sufrir para permanecer", ha afirmado.

El Elche es séptimo tras las primeras nueve jornadas. Le saca ocho puntos a la zona de descenso y sigue rondado puestos europeos. Ahora afronta un difícil calendario con dos salidas consecutivas (Espanyol y FC Barcelona), pero en el club confían en salir adelante y aprovechar el gran momento del equipo.

A Buitrago se le ha preguntado por las renovaciones de jugadores que finalizan contrato en junio. Es el caso de Aleix Febas. El catalán está brillando y es indiscutible para Sarabia. Ha jugado todos los minutos en Liga. "Nunca dejamos de trabajar en las renovaciones y estamos en contacto con los jugadores", ha aseverado el abogado ilicitano.

Por otro lado, cuestionado por la futura Ciudad Deportiva, ha confiado en que la sobras puedan empezar en breve. No ha descartado que se inicien para principios de 2026. La DIC ya está aprobada y ahora se están definiendo los últimos aspectos del proyecto. La licencia de obra del Ayuntamiento de Elche no será un problema.

Por cierto, al presidente también se le ha preguntado por la actuación arbitral de Guzmán Mansilla ante el Athletic. Sarabia se quejó de la acción de Vivian. Buitrago ha dicho que no percibe "una animadversión" hacia el Elche y ha añadido que "no hay mala fe".