La borrasca Regina deja en un miércoles en Elche, Crevillent y Santa Pola nublado, con calima y aviso amarrillo por viento

La entrada de lleno en nuestra zona de la borrasca Regina va a dejar este miércoles una jornada muy nubosa y con calima en la que a últimas horas podría llover y, en caso de hacerlo, será lluvia embarrada.

La temperatura máxima se va a situar en Elche y Crevillent en torno a los 20 grados, mientras que en Santa Pola se quedará en los 18.

El viento puede soplar moderado, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, especialmente en la zona del litoral. En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo por viento hasta las 15:00 horas.

Avance próximos días

De cara a mañana jueves, la previsión meteorológica apunta a una jornada lluviosa con mucha incertidumbre en cuanto a la cantidad de precipitación, si bien en general apunta a lluvias débiles-moderadas con más probabilidad por la mañana y mediodía.

La lluvia irá cayendo algo más limpia por la tarde.

Mañana aún habrá viento moderado de componente noreste.

Para los siguientes días, se vivirá un descenso claro de las temperaturas en días con nubosidad variable y posibilidad de chubasquitos ocasionales.