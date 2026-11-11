La crónica del tiempo

La borrasca Charles cubre de nubes el cielo en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles nos cuenta diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica en Onda Cero Elche

Jorge Miralles

Elche |

Las nubes tapan el Sol en Elche.
Las nubes tapan el Sol en Elche. | Onda Cero Elche

La llegada de la borrasca Charles va a dejar este miércoles una jornada nubosa y con posibilidad de lluvia débil y puntual por la tarde.

Las temperaturas máximas van a descender un poco y que el viento va a ser flojo.

El termómetro va a rondar en Elche, Crevillent y Santa Pola los 22 grados centígrados.

Para mañana jueves se prevé un día soleado, pero con viento de poniente moderado con algunas rachas algo fuertes que podrían superar los 50 kilómetros por hora, sobre todo al norte del municipio.

Además, las temperaturas experimentarán un ascenso y en los siguientes días habrá viento de poniente, pocas o ninguna nube y temperaturas que irán bajando poco a poco.

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