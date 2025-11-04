Bigas, a la espera de pruebas: tiene difícil su presencia en el Elche-Real Sociedad

El Elche puede perder a su capitán Pedro Bigas para el duelo liguero de este viernes ante la Real Sociedad. El central balear se marchó con molestias musculares en la segunda mitad del partido ante el Barça y este martes no se ha ejercitado en el Díez Iborra. Está a la espera de unas pruebas médicas que se realizarán, a priori, este martes por la tarde.

Bigas pidió el cambio en Montjuic con el partido sentenciado, pues el Elche ya perdía 3-1. En un lance del encuentro se marchó al suelo, aquejado de unos problemas físicos aparentemente en la zona del isquiotibial.

Pedro Bigas es pieza clave en el esquema de Sarabia, por lo que sería un contratiempo importante si se confirma su ausencia ante la Real Sociedad. El defensa es uno de los futbolistas con más minutos de la plantilla y se adapta tanto al sistema con cuatro defensas como al esquema con tres centrales y dos carrileros.

En el entrenamiento de este martes tampoco ha estado el austriaco David Affengruber. En el caso del '22' todo apunta a una simple rebaja de carga, por lo que no debería tener ningún problema para comandar la zaga ante la Real. Chust, con alguna molestia en el hombro durante la semana pasada, ya estuvo en la convocatoria ante el Barcelona.