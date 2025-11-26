Biar modifica su Plan General para frenar la proliferación de macro plantas fotovoltaicas

El pleno municipal del Ayuntamiento de Biar ha aprobado una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana con la que se persigue frenar la proliferación en el municipio de macro plantas fotovoltaicas en zonas de especial interés paisajístico y medioambiental.

La alcaldesa del municipio de la comarca del Alto Vinalopó, Magdalena Martínez, ha destacado que la modificación del Plan General de Biar va a permitir “blindar legalmente” las zonas “más sensibles del municipio” frente a nuevos proyectos de energía a “gran escala”.

Para que es modificación normativa entre en vigor es necesario ahora que sea revisada por la Conselleria de Medioambiente.

“La modificación urbanística se ha elaborado con arreglo a la normativa vigente y cuenta con los informes favorables de las distintas consellerias implicadas”, ha destacado la alcaldesa de Biar.

La modificación del planeamiento cuya tramitación ha entrado en su recta final se suma a otras medidas adoptadas con anterioridad como la paralización de las licencias urbanísticas relacionadas con infraestructuras de producción energética a gran escala, que se adoptó en abril del pasado año: “No estamos en contra de las energías renovables, pero necesitamos una planificación adecuada que preserve nuestro paisaje y nuestro patrimonio natural”, ha insistido Magdalena Martínez.