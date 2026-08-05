La Batalla de Flores de Elche lanzará este año 250.000 flores

En Elche se han recolectado 250.000 tagetes para la Batalla de las Flores, uno de los actos más emblemáticos de las fiestas que se celebrará el próximo 12 de agosto. Este martes las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche 2026 han acudido al Hort de la Coronela junto al alcalde de Elche, Pablo Ruz, el edil de Servicios Públicos, Claudio Guilabert y la edil de Festejos, Inma Mora.

El Ayuntamiento de Elche ha cultivado este año 25.000 semillas de tagetes que se han repartido entre los huertos municipales de Coronela, Malena, Pontos y Dins. Por cada planta se obtienen alrededor de 10 flores por lo que se realizan dos recogidas: una primera de 125.00 flores y otras de 125.000 el mismo día 12 de agosto para garantizar que lleguen frescas a la celebración.

El Alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha convocado a todos los ilicitanos a acudir el día 12 de agosto a la gran Batalla de Flores para disfrutar del lanzamiento de las 250.000 flores. Además, ha afirmado que pretende incrementar el número de huertos donde cultivar estos tagetes.

Por su parte, la Reina Mayor e Infantil de las fiestas, Laura Rodrigo y Aroa Durá, han destacado la emoción que supone la recogida de flores y el deseo que sienten de estar presentes en esta celebración.

Estos tagetes se plantan a principios del mes de junio para aprovechar la luz del inicio del verano. Una vez se recogen, permanecen en cámaras acondicionadas para su correcta conservación hasta la utilización en la Batalla de las Flores.