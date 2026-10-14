La basílica de Santa María se prepara para el ciclo de otoño del Misteri d’Elx

Este miércoles está previsto que finalicen en la basílica de Santa María de Elche los trabajos de instalación de la Tramoya Baja para las representaciones extraordinarias del ciclo de otoño de este año del Misteri d’Elx.

Con la colocación del Cadafal y del Andador se completan los tres espacios escénicos de La Festa, ya que el cielo está montado desde las representaciones del pasado mes de agosto, como ocurre con las Tribunas tanto del Ayuntamiento de Elche como del Patronato Nacional del Misteri d'Elx.

Tras la instalación de los elementos de la Tramoia Baja se estará en condiciones de iniciar los ensayos en el templo religioso de la Escolanía y la Capella, que es una situación que pueden darse a finales de esta semana.

Las representaciones del Misteri serán los días 30 y 31 de octubre, con dos ensayos generales, mientras que el día 1 de noviembre se vivirá la escenificación extraordinaria de las dos partes completas del drama asuncionista: la Vespra y La Festa.

Las misas cambian de ubicación

Para la instalación de Cadafal se han retirado los bancos de la zona de Crucero de la basílica de Santa María y se ha tapado la mesa del Altar Mayor, donde las misas no se van a volver a celebrar hasta después de las representaciones del drama asuncionista.

Por ello, los oficios religiosos se llevarán a cabo en la Capilla de la Comunión, mientras que en el Cadafal se harán una vez quede montado el escenario, con una mesa de altar movible, que se retirará en las representaciones del Misteri d’Elx.