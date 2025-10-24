El Barcelona cede al Elche 339 entradas a un precio de 70 euros

El Elche pone este viernes, a las 12:00 horas, a la venta las localidades para el Barcelona-Elche en Montjuïc. Solo podrán adquirir las entradas los abonados de cara al choque del próximo domingo 2 de noviembre a las 18:30 horas. La entidad azulgrana ha cedido 339 localidades a un precio de 70 euros. El Elche ha avanzado que ese mismo importe será el que tengan que pagar los seguidores del Barça en la vuelta.

De las 339 entradas que el Barcelona cede, el Elche reserva un 10% para la Federación de Peñas y otro 10% para la Grada de Animación. El plazo de venta de las entradas finalizará el próximo miércoles y se mandarán por correo el jueves 30 de octubre.

El club organiza viaje en autobús para facilitar el desplazamiento. Cada billete costará 45 euros. Saldrán el domingo, día de partido, a las 09:00 horas y se estima que lleguen a Barcelona en torno a las 15:00 horas. El regreso se producirá tras el encuentro.

El Camp Nou no llega a tiempo para el Barcelona-Elche, por lo que los culés siguen jugando sus encuentros en Montjuïc. Será la segunda salida consecutiva a Barcelona para los franjiverdes, ya que este sábado se miden al Espanyol en el RCDE Stadium. Por medio, este próximo miércoles, Copa del Rey ante Los Garres en Murcia.