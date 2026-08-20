Los balcones del barrio de 'La Morenica' en Villena aguardan la adjudicación y la licitación de sus obras

El Ayuntamiento de Villena ya cuenta con un proyecto revisado, cuya licitación se producirá en las próximas semanas, para llevar a cabo la rehabilitación de los balcones de los inmuebles del barrio de La Morenica. El equipo de gobierno confía en la adjudicación de las obras a lo largo del otoño y su inicio entre el final de este año y el principio del siguiente.

En 2024 se produjeron desprendimientos de estas estructuras, alertando a los técnicos municipales, quienes recomendaron no acometer las obras de reurbanización pertinentes hasta no asegurar la estabilidad de estos edificios. Todo ello con el fin de evitar riesgos para el tráfico de peatones y vehículos o agravar el deterioro de los edificios.

La concejalía de Urbanismo de Villena está a la espera de recibir el certificado de fin de obra de la rehabilitación de los balcones del barrio de 'La Morenica'. Esta documentación ha de ser aportada por el arquitecto encargado de las obras realizadas por los propietarios de los inmuebles.

Una vez obtenida, quedará confirmada la estabilidad de estos elementos de las viviendas. Por tanto, se procederá con la retirada de las vallas perimetrales, establecidas como medidas de seguridad, y se continuará con la normalización de la zona.

Finalmente, la actuación se ha encarecido un 25% como resultado de la escalada de precios de los materiales desde que se redactó la versión inicial del proyecto en 2023.