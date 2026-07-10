ESTE VERANO

‘Lo que más me flipa: tu respeto’, la campaña del Ayuntamiento de Santa Pola contra la violencia machista

Para crear espacios seguros y disfrutar de fiestas libres de violencia de género

Ángela Berná

Elche |

'Lo que más me flipa: tu respeto' es la nueva campaña en contra de la violencia machista del Ayuntamiento de Santa Pola.
'Lo que más me flipa: tu respeto' es la nueva campaña en contra de la violencia machista del Ayuntamiento de Santa Pola. | Ayuntamiento de Santa Pola.

La llegada del verano supone el inicio de fiestas populares, eventos culturales y actividades que reúnen a cientos de personas, como los son las fiestas de Santa Pola. Por este motivo la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Pola pone en marcha una campaña de verano para prevenir escenas de violencia machista en los espacios de ocio.

La campaña ‘Lo que más me flipa: tu respeto’ hace un llamamiento a la implicación de toda la ciudadanía frente al acoso, la intimidación y cualquier forma de violencia. La iniciativa busca sensibilizar sobre el consentimiento, la corresponsabilidad y el compromiso colectivo.

Durante la temporada estival se podrán encontrar en diferentes puntos de encuentro y espacios festeros, materiales informativos con mensajes dirigidos a fomentar relaciones de respeto, igualdad y convivencia.

Desde el Ayuntamiento de Santa Pola buscan la colaboración de establecimientos para unirse a la campaña de prevención y detección de posibles situaciones de violencia para que todas las personas puedan disfrutar sin miedo y en libertad.

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