‘Lo que más me flipa: tu respeto’, la campaña del Ayuntamiento de Santa Pola contra la violencia machista

La llegada del verano supone el inicio de fiestas populares, eventos culturales y actividades que reúnen a cientos de personas, como los son las fiestas de Santa Pola. Por este motivo la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Pola pone en marcha una campaña de verano para prevenir escenas de violencia machista en los espacios de ocio.

La campaña ‘Lo que más me flipa: tu respeto’ hace un llamamiento a la implicación de toda la ciudadanía frente al acoso, la intimidación y cualquier forma de violencia. La iniciativa busca sensibilizar sobre el consentimiento, la corresponsabilidad y el compromiso colectivo.

Durante la temporada estival se podrán encontrar en diferentes puntos de encuentro y espacios festeros, materiales informativos con mensajes dirigidos a fomentar relaciones de respeto, igualdad y convivencia.

Desde el Ayuntamiento de Santa Pola buscan la colaboración de establecimientos para unirse a la campaña de prevención y detección de posibles situaciones de violencia para que todas las personas puedan disfrutar sin miedo y en libertad.