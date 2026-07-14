El Ayuntamiento de Elda adjudica por más de 447.000 euros los servicios ‘Menjar a Casa’ y ‘Major a Casa’

El Consejo Rector del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda (IMSSE) ha aprobado la adjudicación de los servicios ‘Menjar a Casa’ y ‘Major a Casa’ este lunes para ofrecer la prestación profesional garantizadas de cuidados y atenciones que se realizan directamente en el domicilio y en entorno social de la persona.

Los dos programas son recursos de carácter preventivo con el fin de asegurar el bienestar nutricional y físico de las personas mayores de 65 años en el municipio. David Guardiola, concejal de Bienestar Social, ha señalado el paso que supone este servicio en la lucha contra la soledad no deseada.

Ambos servicios ponen a disposición de la ciudadanía 50 plazas distribuidas de manera equitativa. El programa ‘Menjar a Casa’ está destinado a la entrega a domicilio de las comidas diarias de lunes a viernes y ‘Major a Casa’ amplía la cobertura al suministro de comida de lunes a domingo e incorpora limpieza del hogar dos o tres días por semana. Cada uno dispone de 25 plazas.

Para este contrato el Ayuntamiento de Elda ha destinado un importe de 447.848 euros con el fin de prevenir situaciones de dependencia severa, y además está financiado por la Generalitat Valenciana. Los programas se contextualizan dentro de la Estrategia Municipal sobre Envejecimiento Activo y Soledad No Deseada, así como el Programa de Atención a la Persona Mayor. La asistencia ha sido adjudicada a la empresa SERUNION por un periodo inicial de dos años, con la posibilidad de ser prorrogado por otras dos anualidades.