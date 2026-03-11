El Ayuntamiento de Elche pone en marcha un programa de intervención social a personas sin hogar

La concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Elche ha lanzado un proyecto destinado a mejorar la atención y el acompañamiento social de personas sintecho.

Se va a desarrollar este año y se pone en marcha con una subvención de más de 85.800 euros provenientes de la Conselleria de Servicios Sociales.

Para el desarrollo del proyecto, que lleva por título ‘Intervención Inmediata y Recuperación Social con Personas Sin Hogar’, se han incorporado con contrato a jornada completa, una trabajadora social y una técnica de Integración Social, que realizarán su labor directamente en la vía pública.

El horario de trabajo se ha diseñado de forma estratégica para adaptarse a los momentos en los que estas personas se encuentran en distintos puntos del municipio, combinando turnos de mañana y tarde.

“Es un programa que nace con el objetivo de acercar la administración a las personas sin hogar que viven en nuestras calles, conocer su realidad y ofrecerles una intervención social directa, inmediata y personalizada” ha explica Celia Lastra, concejala de Acción Social en Elche.

La edil ha destacado que el programa que se va a poner en marcha va a permitir “reforzar y complementar” el trabajo que ya se desarrolla desde ese departamento municipal en coordinación con las entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito del sinhogarismo en la ciudad.