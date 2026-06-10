El Ayuntamiento de Elche instala farolas solares en el camino que une La Marina con el camping

El Ayuntamiento de Elche ha instalado ocho nuevas farolas de tecnología solar en el camino que conecta el núcleo urbano de La Marina con el camping de la pedanía costera ilicitana.

Desde el Consistorio ilicitano se ha destacado que la actuación logra el objetivo de mejorar tanto la seguridad como la visibilidad en esa zona, que diariamente es utilizada por muchos residentes de la zona y por visitante: “Los vecinos de La Marina llevan más de 15 años reivindicando que se iluminara este tramo y hoy cumplimos con esta petición”, ha puesto en valor Pedro José Sáez, concejal de Pedanías en el Ayuntamiento de Elche tras visitar este miércoles la zona en la que se ha actuado.

Además, Sáez ha destacado que la instalación de esas nuevas farolas se suma otras actuaciones de idénticas características acometidas en la partida Peña de las Águilas, donde se han colocado luminarias en puntos clave como zonas de contenedores y paradas de autobús.