Elche externaliza el mantenimiento de zonas verdes por 18,5 millones de euros en tres años

El Ayuntamiento de Elche ha adjudicado el contrato por el que se externaliza el mantenimiento de zonas verdes del municipio.

El importe del contrato se sitúa en 18,5 millones de durante los tres primeros años, que es un volumen económico que puede ascender a los 30 millones de euros en caso de ejecutarse las dos prórrogas previstas en el contrato.

La empresa adjudicataria del nuevo servicio iniciará la prestación del servicio a final del verano y los tres primeros meses estarán dedicados a un plan de choque intensivo para recuperar aquellos parques y jardines que requieren una actuación inmediata.

La nueva contrata se va a encargar del mantenimiento de 120 hectáreas de superficie de zonas verdes.

Realizará esa labor en parques, jardines, rotondas, medianas, zonas infantiles, áreas biosaludables, parques caninos y espacios verdes distribuidos por todo el término municipal, tanto en el casco urbano como en las pedanías.

La nueva contrata contará con una plantilla de 69 trabajadores desde el mismo momento en el que entre en funcionamiento.

A ello se sumarán a la plantilla municipal, lo que permitirá pasar de unas 40-50 personas dedicadas actualmente al mantenimiento de jardines, a cerca de 140 profesionales.

El contrato adjudicado incorpora una modernización del servicio mediante la digitalización completa de la gestión del mismo. Así, por primera vez se va a elaborar un inventario georreferenciado de todas las zonas verdes del municipio, así como un catálogo completo de especies vegetales.

También se va a implantar un software conectado con el Ayuntamiento que permitirá conocer en tiempo real los trabajos que se realizan, dónde se ejecutan y su estado, mejorando el control y la planificación del servicio.