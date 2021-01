El Ayuntamiento de Elche y la comunidad cofrade califican de triste pero necesaria la decisión de suspender las procesiones de este año. La noticia se anunciaba este martes por el Obispado de la Diócesis Orihuela-Alicante como medida de prudencia para evitar la expansión de la pandemia. El presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Elche, Joaquín Martínez se reunía este miércoles con el alcalde de Elche, Carlos González y la concejala de Fiestas Mariola Galiana a quienes trasladaba en persona la decisión. Martínez ha señalado a Onda Cero Elche que esta media "no supone que no e vaya a celebrar la Semana Santa, sino que no estarán las procesiones en la calle". Tanto el alcalde como el presidente de la Junta Mayor han coincidido en que "es una medida triste pero necesaria". Además Martínez ha señalado que ya se está trabajando en propuestas alternativas para mantener vivo el espíritu cofrade y que seguirán volcadas todas las cofradías y hermandades en el apoyo a las iniciativas solidarias de las parroquias con los más necesitados o en situación de emergencia a cusa de la crisis economía derivada de la pandemia. Además se realizaran actos alternativos usando las redes sociales a la espera de poder volver a sacar las imágenes a las calles en la Semana Santa de 2022