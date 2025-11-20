Elche compra 115 cámaras para instalar en edificios municipales y espacios públicos

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado en su reunión de este jueves la compra de 115 cámaras para su instalación en edificios municipales como lugares como el interior de museos, centros sociales o culturales, así como en espacios públicos para, en éstos, entre otros cometidos, reconocimiento automático de lectura de matrículas.

El montante de ese contrato asciende a casi 139.000 euros y el suministro de los dispositivos se tendrá que realizar en un plazo de dos meses.

Programa de envejecimiento activo

Por otro lado, el gobierno local ha adjudicado el contrato de servicio de gestión y ejecución del programa de envejecimiento activo impulsado por la Concejalía de Familia, Infancia y Mayores.

Se trata de una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de las personas de 60 o más años empadronadas en Elche. Para ello se han preparado actividades gratuitas relacionadas con la actividad física y promoción de la salud, la estimulación cognitiva y bienestar emocional y la alfabetización digital.

Este año se ha incluido la natación y otras actividades acuáticas.

El presupuesto anual de ese programa es de 80.000 euros y el contrato tendrá una duración inicial de dos años, con la posibilidad de prórroga hasta tres años más.

Marquesinas

Asimismo, se ha aprobado el inicio del expediente de licitación del contrato de obras de mejora de la accesibilidad y colocación de marquesinas en paradas de autobús urbano, en su fase II. El presupuesto base de licitación es de más de 190.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.