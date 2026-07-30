El Ayuntamiento de Elche clausura una tercera campa ilegal en el entorno del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández

El conflicto del Ayuntamiento de Elche contra las campas de aparcamiento de vehículos en el entorno del aeropuerto continúa. La Policía Local ilicitana ha ejecutado la clausura de una tercera campa ilegal de vehículos en el entorno del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, dentro del operativo municipal para garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y de actividades.

La Policía Local detectó hace unos días que la instalación había comenzado a operar y tras comprobar el movimiento de vehículos en el interior, adelantó la clausura para impedir la consolidación de la actividad. La campa carecía de la correspondiente habilitación administrativa y había sido previamente objeto de una resolución administrativa que ordenaba el cese de la actividad.

Esa campa es la tercera que se clausura en los últimos meses, después de que en el mes de abril la Junta de Gobierno Local impulsara los trámites para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana a fin de regular la implantación de ese tipo de actividad en el municipio.

El dispositivo continuará durante las próximas semanas. En la actualidad existen otros expedientes muy avanzados que se encuentran en fase de resolución y su clausura está prevista próximamente.

En el conjunto del término municipal se han identificado más de 110 campas y en alrededor de 81 la Policía Local ha registrado irregularidades administrativas, aunque no todas están en la misma situación jurídica.