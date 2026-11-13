El Ayuntamiento de Elche adjudica en diez meses 65 millones de euros en contratos de obras y servicios

El Ayuntamiento de Elche ha adjudicado de enero a octubre contratos por un montante económico global de 65 millones de euros.

La cifra de contratos adjudicada en los primeros diez meses del año asciende a 167.

Así lo ha destacado este viernes Claudio Guilabert, concejal responsable del área municipal de Contratación, que ha añadido que, con 84 contratos y 25 millones de euros, los servicios concentran el mayor número de expedientes, representando el 50 % del volumen total de tramitados.

Las obras representan la mayor magnitud económica con 36 millones de euros, que se traduce en un 56 % del total adjudicado.

Los tres de los principales contratos adjudicados en lo que llevamos de año son de servicios. Se trata de los relativos a limpieza de dependencias y centros educativos municipales de 10,3 millones de euros; el de conservación y mejora de zonas verdes de 5,9 millones; y el de ayuda a domicilio de 5,3 millones de euros.

Respecto a los procedimientos más utilizados por el departamento de Contratación durante el 2026 destaca el abierto simplificado con 38 contratos, el trámite más ágil empleado para obras de importe medio como reurbanización de calles, aceras o equipamientos de barrio.

Le siguen los 36 contratos basados en el sistema dinámico de adquisición (SDA), para contratos de forma rápida y competitiva los servicios de asistencia técnica de las obras y 30 procedimientos abiertos reservados a los contratos de mayor envergadura.