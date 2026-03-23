El Ayuntamiento de Elche activa el periodo para solicitar la bonificación del recibo del IBI

Este lunes se ha activado en Elche el plazo de presentación de solicitud de las ayudas al pago del recibo del Impuesto de Bienes Inmueble (IBI). Ese periodo se va a prolongar hasta el próximo día 29 de mayo.

Las ayudas tendrán una dotación máxima de 165 euros y podrán acceder a una de ellas los titulares de viviendas con un valor catastral de hasta 45.000 euros.

Además, se mantienen los requisitos relacionados con el régimen especial de ingresos y del valor catastral a las personas con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 33 %. Por otro lado, se tendrá en cuenta el importe del IPREM, con los mismos coeficientes para el cálculo de los ingresos en los diferentes tramos con el objetivo de incrementar el número de solicitudes.

Desde el Ayuntamiento de Elche se estima que las ayudas pueden llegar a cerca del 80 % de las viviendas del municipio.

Las solicitudes se deben de tramitar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Elche o de forma presencial en una Oficina de Atención al Ciudadano del municipio.

El pasado año se concedieron 10.177 ayudas por valor de un montante económico global de 1,6 millones de euros.