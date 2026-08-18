El Ayuntamiento de Aspe reclama mejoras en el transporte público en autobús

El Ayuntamiento de Aspe ha reclamado a la Generalitat Valenciana mejoras en el transporte público en autobús que conecta la localidad con otros municipios de las comarcas tanto del Medio como del Alto y Baix Vinalopó.

La reivindicación la ha canalizado a través de las alegaciones presentadas instando la mejora de la línea de transporte público comarcal en autobús denominada CV-210 Vinalopó Mitjá.

Desde el Consistorio del municipio de la comarca del Medio Vinalopó se ha solicitado que las líneas de transporte que operan en Elda/Petrer cuenten con nuevas paradas de autobús en el IES La Mola de Novelda, en el entorno del IES Severo Ochoa en Elche y en los IES Melva e IES Torreta de Elda.

Asimismo, se han pedido refuerzos en las líneas de autobús con las universidades de Elche y de Alicante, así como la ampliación del horario de mañana de la línea que conecta Aspe con el Hospital Universitario del Vinalopó, ubicado en Elche, para favorecer el acceso de los residentes de Aspe a las áreas y citas médicas de Consultas Externas y especialidades.

Del mismo modo, el Ayuntamiento aspense ha reivindicado en las alegaciones presentadas la ampliación de los servicios de transporte al centro hospitalario los sábados, domingos y festivos.