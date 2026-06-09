Avanzan en Elche los trámites para culminar el último tramo del alcantarillado de Peña de las Águilas

El Consejo de Administración de Aigües d’Elx va a dar luz verde el próximo martes al procedimiento de licitación de la última fase de las obras de alcantarillado de Peña Las Águilas que es la actuación que finalizará con la conexión al futuro colector primario que construirá la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Esa última fase del proyecto de alcantarillado de Peña Las Águilas cuenta con un presupuesto de 1,86 millones de euros. Las obras contemplan la instalación de casi 1.500 metros de nuevos colectores, la construcción de 43 pozos de registro y 25 acometidas domiciliarias adicionales, además de la reposición integral de las superficies afectadas, con cerca de 8.700 metros cuadrados de calzada y la adecuación de los servicios que puedan verse afectados.

El Ayuntamiento de Elche prevé adjudicar los trabajos tras el verano. Las obras tendrán un plazo estimado de ejecución de siete meses.

“Se trata de una obra muy esperada que permitirá culminar una reivindicación de hace décadas de vecinos de Peña de las Águilas o del Llano de San José”, ha señalado este martes el alcalde de Elche Pablo Ruz que ha defendido que “con esta licitación damos el paso definitivo para conectar todo el alcantarillado de Peña de las Águilas; es una gran noticia para los vecinos y supone hacer justicia con una pedanía que durante años ha reclamado unos servicios básicos acordes a sus necesidades”.

Por su parte, María José Todelo, gerente de Aigües d’Elx, ha explicado que esta última fase permitirá conectar la red ya construida con el punto donde arrancará el futuro colector de la CHS: “Teníamos el proyecto preparado desde hace tiempo, pero era necesario esperar a la confirmación de la Confederación sobre la ejecución de su infraestructura; una vez garantizada esa planificación, iniciamos los trámites para avanzar de forma paralela y que ambas obras puedan coordinarse”, ha indicado Toledo.