La Audiencia Nacional acuerda interrogar a 'Anboto' y otros exdirigentes de ETA por el atentado de Santa Pola en 2002

La Audiencia Nacional ha acordado tomar declaración como investigados a los exdirigentes de la banda terrorista ETA Ainhoa Mújica, alias 'Olga'; a Juan Antonio Olarra; a María Soledad Ipaguirra, alias 'Anboto' y a Félix Ignacio Esparza, por el atentado con coche bomba perpetrado el 4 de agosto del año 2002 en la casa-cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola. En él fueron asesinados Cecilio Gallego, que tenía 57 años de edad, y la niña Silvia Martínez que tan sólo tenía 6.

Con las declaraciones de los cuatro integrantes de lo que fue ETA, la Audiencia Nacional acceder a lo solicitado por la acusación, entre la que se encuentra la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la entidad Dignidad y Justicia.

Precisamente, 'Anboto' ha salido este martes de prisión al habérsele concedido un régimen de semilibertad, que es un hecho que Dignidad y Justicia ha denunciado que supone volver "a traicionar a las víctimas del terrorismo".

En la causa abierta en la Audiencia Nacional se investiga la responsabilidad de la cúpula de la banda terrorista ETA en el atentado de Santa Pola, existiendo a vistas de la Justicia indicios para establecerlo así y para motivar ese atentado en una “medida de presión y castigo para tratar de contrarrestar el proceso” que había activado en aquella época “para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, proceso puesto en marcha con anterioridad a producirse el atentado, y no al revés".

En este caso en concreto, la Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', al considerar probado "sin ningún género de duda" de que fueron los autores del atentado. Ahora, se investiga quiénes fueron los autores intelectuales de dicho atentado.