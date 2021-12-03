LA PREFERENTE DESCANSA

Atractivos derbis en los partidos Joventut-UA y Kelme-Real Murcia

El Elche CF Femenina tendrá que afrontar un larguísimo desplazamiento a Badajoz, mientras que el Mundial femenino de Torrevieja mantiene el descanso para el Club Balonmano Elche

Monserrate Hernández

Elche | 03.12.2021 13:55

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-UD BENIGÀNIM, SÁBADO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

ATLÉTICO SAGUNTINO-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 17 HORAS

PREFERENTE

NO HAY JORNADA ESTE FIN DE SEMANA

DIVISIÓN DE HONOR

UNIÓN ARCHENA-ELCHE, SÁBADO, 12 HORAS

KELME-REAL MURCIA, SÁBADO, 15:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL

VILAMARXANT-ELCHE 'B', VIERNES, 18 HORAS

INTERCITY-INTANGCO, SÁBADO, 17 HORAS

VALENCIA 'B'-CELTIC ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

RETO IBERDROLA

SANTA TERESA BADAJOZ-ELCHE CF FEMENINO, DOMINGO, 12 HORAS

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-UNIVERSIDAD DE ALICANTE, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

HISPANITAS BM PETRER-CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

BALONCESTO

LIGA EBA

HOZONO GLOBAL JAIRIS-CB ILICITANO, VIERNES, 20:30 HORAS

PRIMERA NACIONAL

SAN PEDRO MOIXENT-ELCHE BASKET CLUB, SÁBADO, 18:30 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELCHE-UE HORTA, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

AD MIGUELTURRA-CV ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS

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