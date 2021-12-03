Atractivos derbis en los partidos Joventut-UA y Kelme-Real Murcia

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-UD BENIGÀNIM, SÁBADO, 12 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
ATLÉTICO SAGUNTINO-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 17 HORAS
PREFERENTE
NO HAY JORNADA ESTE FIN DE SEMANA
DIVISIÓN DE HONOR
UNIÓN ARCHENA-ELCHE, SÁBADO, 12 HORAS
KELME-REAL MURCIA, SÁBADO, 15:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL
VILAMARXANT-ELCHE 'B', VIERNES, 18 HORAS
INTERCITY-INTANGCO, SÁBADO, 17 HORAS
VALENCIA 'B'-CELTIC ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
RETO IBERDROLA
SANTA TERESA BADAJOZ-ELCHE CF FEMENINO, DOMINGO, 12 HORAS
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-UNIVERSIDAD DE ALICANTE, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
HISPANITAS BM PETRER-CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
BALONCESTO
LIGA EBA
HOZONO GLOBAL JAIRIS-CB ILICITANO, VIERNES, 20:30 HORAS
PRIMERA NACIONAL
SAN PEDRO MOIXENT-ELCHE BASKET CLUB, SÁBADO, 18:30 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELCHE-UE HORTA, SÁBADO, 16 HORAS, ESPERANZA LAG
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
AD MIGUELTURRA-CV ELCHE, SÁBADO, 17 HORAS