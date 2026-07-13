La Asociación Amigos de la Nit de l’Albà de Elche ultima la emisión en directo un año más del espectáculo pirotécnico

El 13 de agosto, como cada año, en Elche se vive una de las noches más mágicas de sus fiestas: la Nit de l’Albà. A un mes de la celebración, la Asociación Amigos de la Nit de l’Albà ya tiene preparadas las actividades que se van a desarrollar.

El programa comenzará el miércoles 5 de agosto a las 11:00 horas con la visita-ofrenda a la Virgen de la Asunción. Los miembros de la Asociación Amigos de la Nit de l'Albà subirán al camarín en la basílica de Santa María y depositarán un ramo de flores junto a la imagen de la Virgen, presidenta de honor de la asociación.

La asociación retransmitirá un año más la Nit de l’Albà a través de internet en directo con el objetivo de que todos los ilicitanos, incluso aquellos que se encuentren fuera del municipio, y cualquier persona amante de la pirotecnia pueda disfrutar de esta noche mágica desde todas las partes del mundo. La retransmisión se hará a través del perfil oficial de la Asociación Amigos de la Nit de l’Albà en las redes sociales Facebook, Instagram, y en YouTube.

Ambas actividades están abiertas al público y desde la asociación su presidente, Antonio Sánchez, invita a las personas que lo deseen a acudir a los actos y participar en la retransmisión de forma activa a través de los comentarios.