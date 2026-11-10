El artista visual Javier Jaén llega a Elche de la mano de Grupo Antón

El diseñador gráfico, ilustrador y artista visual Javier Jaén ha explicado en Elche sus procesos creativos de la mano de Grupo Antón. Javier Jaén está considerado como un referente en su sector y llenó hace unos días el Aula UMH de Plaça de Baix de decenas de profesionales de la comunicación y estudiantes. Ofreció una charla que nace de la iniciativa ‘Inspiralab’, que son encuentros con profesionales experimentados y relevantes del sector y que la agencia ilicitana abre a empresas y profesionales de la publicidad en activo o estudiantes. Jaén habló de sus trabajos para Pedro Almodóvar, National Geographic o The New York Times, entre muchos otros. “Lo malo del síndrome del impostor es que no se va, pero tenerlo en pequeñas dosis viene bien para no perder el Norte”, comentó en su exposición. También mostró obras compiladas en su libro, que actualmente ha colgado el Sold Out en su web.

Tras la visita del creativo Noel Filardi, la tipógrafa Laura Meseguer y el nombrador y escritor Fernando Beltrán, la de Jaén ha sido la penúltima charla del año que Grupo Antón ha acercado a Elche, ya que en diciembre se espera una nueva entrega. Con ellas, se propone una manera de acabar la semana laboral con buen sabor de boca, además de un momento para inspirarse de la mano de grandes profesionales de ámbito nacional.