Arrancan en Elche los trabajos de reurbanización del entorno del Mercado Central

Este lunes han comenzado en Elche los trabajos de reurbanización en el entorno del Mercado Central. Las primeras tareas han sido el vallado de la plaza Menéndez Pelayo (la que está junto a la entrada principal al Ayuntamiento) y está previsto que en los próximos días se llevará a cabo la retirada de árboles y del conjunto escultórico que hay en ese espacio para, a continuación, poder iniciar el cambio del pavimento. Esos trabajos se prolongarán durante dos semanas aproximadamente.

Por otra parte, la próxima semana arrancará el montaje de la nueva cubierta de panel de sándwich del edificio, a la vez que ya se realizan trabajos de albañilería en la fachada y colocación de los marcos de las ventanas.

Paralelamente, las catas arqueológicas vinculadas al proyecto de musealización de los Baños Árabes siguen en marcha. Las tareas se centran en delimitar su entorno y sacar al exterior diferentes estructuras relacionadas con el cierre perimetral y el descubrimiento del posible leñero.

Los trabajos están centrados actualmente en las fases más contemporáneas, en concreto la excavación de las canalizaciones que tienen que ver con la trama urbana de principios de siglo, para después adentrarse en los restos de épocas más antiguas.