VUELTA A LA ÉLITE

Un año del ascenso del Elche en Riazor

Se cumple el primer aniversario del regreso a Primera División

Felipe Canals

Elche |

Los jugadores del Elche celebran el ascenso sobre el césped de Riazor.
Los jugadores del Elche celebran el ascenso sobre el césped de Riazor. | La Liga

El Elche regresó a Primera División hace 365 días. El equipo ilicitano tomó Riazor el 1 de junio de 2025 para imponerse por 0-4 y volver a la élite dos años después. Tras una temporada con altibajos, Eder Sarabia consiguió el ascenso en su primer curso como preparador franjiverde.

A pesar de que tan solo se cumple el primer aniversario, la plantilla ha sufrido bastantes cambios. A la marcha de Sarabia, se suman las salidas de jugadores importantes como Nico Castro o Nico Fernández. También Mourad o Sory, claves en el tramo final de temporada.

El de Riazor fue uno de los ascensos más celebrados. Después de dos largas temporadas por la travesía de Segunda, el Elche regresó a la máxima categoría. La alegría se desbordó por las calles de la ciudad ilicitana con una rúa multitudinaria y una fiesta en el Martínez Valero.

Solo unos días después del ascenso, Bragarnik logró atar a Sarabia por dos temporadas. Sin embargo, solo ha cumplido una de las dos campañas que firmó. Deja al Elche en Primera y ahora el empresario argentino deberá encontrar al nuevo inquilino del banquillo. El listón está alto.

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