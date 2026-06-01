Un año del ascenso del Elche en Riazor

El Elche regresó a Primera División hace 365 días. El equipo ilicitano tomó Riazor el 1 de junio de 2025 para imponerse por 0-4 y volver a la élite dos años después. Tras una temporada con altibajos, Eder Sarabia consiguió el ascenso en su primer curso como preparador franjiverde.

A pesar de que tan solo se cumple el primer aniversario, la plantilla ha sufrido bastantes cambios. A la marcha de Sarabia, se suman las salidas de jugadores importantes como Nico Castro o Nico Fernández. También Mourad o Sory, claves en el tramo final de temporada.

El de Riazor fue uno de los ascensos más celebrados. Después de dos largas temporadas por la travesía de Segunda, el Elche regresó a la máxima categoría. La alegría se desbordó por las calles de la ciudad ilicitana con una rúa multitudinaria y una fiesta en el Martínez Valero.

Solo unos días después del ascenso, Bragarnik logró atar a Sarabia por dos temporadas. Sin embargo, solo ha cumplido una de las dos campañas que firmó. Deja al Elche en Primera y ahora el empresario argentino deberá encontrar al nuevo inquilino del banquillo. El listón está alto.