André da Silva 'caza' a Rafa Mir como máximo goleador del Elche

André da Silva ha igualado a Rafa Mir como máximo goleador del Elche. Con siete tantos cada uno, representan la principal esperanza del cuadro franjiverde de cara al tramo final de Liga. El delantero portugués ha visto portería en las tres últimas salidas de los ilicitanos (Real Sociedad, Athletic Club y Villarreal).

El luso fue suplente en La Cerámica y entró con buen pie en el segundo acto. Tuvo un difícil remate de cabeza que mandó a las manos del portero tras una mala cesión de Parejo. A la segunda, tras un saque de esquina, se anticipó en el primer palo para recortar distancias y hacer creer al Elche en la remontada.

André da Silva anota un gol cada 172 minutos y mejora ligeramente la media de Rafa Mir. El jugador cedido por el Sevilla hace una diana cada 215 minutos. El que peor momento vive de cara a puerta es Álvaro Rodríguez. Ha marcado cinco goles, pero su último tanto fue ante el Barcelona en enero.

'El Toro' dispuso de varias ocasiones claras ante Osasuna, pero no marcó y el Elche no pudo sumar los tres puntos. También frente al Villarreal, en La Cerámica, disfrutó de una gran ocasión tras un pase filtrado de Rafa Mir. Ante la salida del meta del Villarreal, envió la pelota fuera con 0-0 en el marcador.

De cara a la cita en el Santiago Bernabéu, todo hace indicar que el hispano-uruguayo se mantendrá en el once. Canterano del Real Madrid, ya sabe lo que es marcarle a Courtois con la camiseta del Elche. Sarabia quiere a sus tres delanteros enchufados para una recta final decisiva.