Las altas temperaturas continúan en Elche, Crevillent y Santa Pola subidas a una montaña de rusa

Los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó tienen por delante un viernes soleado, con calor y, de nuevo con bochorno, pero la situación meteorológica no se va a parecer a lo vivido ayer jueves.

El viento va a soplar flojo de levante en una jornada con temperaturas máximas en Elche de 34 grados centígrados, en Crevillent de 35 y en Santa Pola de unos 31.

Para este sábado se espera la llegada de viento moderado, de noroeste por la mañana y de componente sur por la tarde, que va a provocar un ascenso importante de las temperaturas, que podrían llegar a los 38 grados. Ahora bien, será una situación con ambiente muy seco, sin humedad y, por ello, sin bochorno.

Además, durante la jornada de sábado desaparecerá la calima y a partir del domingo se retirará la masa de aire cálido y las temperaturas bajarán a valores más llevaderos.

Avisos amarillos de la Aemet

Tanto este viernes como el sábado se va a activar en la zona del litoral sur de la provincia de Alicante el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología por riesgo de temperaturas máximas de hasta 38 grados.

En principio, el domingo ya no habrá avisos meteorológicos.

‘Reventones térmicos’ del jueves

La jornada pico de la tercera ola de calor del verano ha dejado este pasado jueves sensaciones térmicas de hasta 50 grados en muchas zonas del término municipal de Elche, entre ellas el entorno del parque natural El Hondo.

El termómetro ha llegado a superar los 40 grados en algunos puntos de Elche y en Santa Pola ha rozado los 42 grados.

Se registraron ‘reventones térmicos’ que dejaron rachas de viento de hasta 92 kilómetros por horas en la zona de Carrizales, en Elche, donde, coincidiendo con ellas las temperaturas se dispararon nueve grados respecto a los índices que había antes del viento.

En Valverde también se ha registrado un ‘reventón cálido’ de las mismas características con ascenso de ocho grados en las temperaturas y rachas de viento de 61 kilómetros por hora.

En Santa Pola, el ‘reventón térmico’ provocó que, por ejemplo, en la playa Levante la temperatura se disparará en muy pocos minutos en once grados, alcanzado el termómetro los 42 grados. Además, se registró viento de hasta 72 kilómetros por hora.