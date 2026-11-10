Ali i truc celebra el Día de las Librerías con descuentos especiales

La librería ilicitana Ali i Truc está de celebración con motivo del Día de las Librerías. Se suele celebrar el 11 de noviembre, pero este año, debido a la huelga se va a trasladar a este viernes 13 de noviembre con un descuento generalizado del 5% para todas las compras, además de regalos a quienes tengan el carnet del Club de amigos de Ali i Truc.

Este año se va a celebrar con la campaña `Entra en la librería, asómate a la lectura´ y el viernes 13 se entregará un pasaporte imaginario, para que entre el viernes y el sábado se pueda sellar dicho pasaporte en compras realizadas en dos de las librerías de Elche adheridas a esta campaña (Diógenes, Séneca Jove y Ali i Truc) y podrás participar en el sorteo de entradas a próximos eventos culturales.