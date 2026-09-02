El alcalde de Villena insta revistar los protocolos de seguridad que se marcan a nivel europeo en los museos

El pleno municipal del Ayuntamiento de Villena ha aprobado por unanimidad este miércoles la creación de una comisión especial tras el robo del Tesoro de Villena perpetrado el jueves de la pasada semana en las instalaciones del Museo de Villena (MUVI), donde estaba expuesto.

El acuerdo se ha producido durante la celebración de una sesión extraordinaria y urgente en la que el alcalde del municipio de la comarca del Alto Vinalopó, el socialista Fulgencio Cerdán, ha solicitado que se revisen los protocolos de seguridad que se marcan a nivel europeo en los museos y ha insistido en que la Conselleria de Cultura tuvo la “última palabra” en 2024 para comprobar que se cumplían las condiciones para trasladar el conjunto de orfebrería original y exponerlo al público en el MUVI.

Desde el Grupo Socialista, el portavoz Javier Martínez, ha defendido que tanto la administración autonómica como el Ministerio de Cultura "tienen mucho que explicar" respecto a lo que "no se puso a disposición" del Tesoro y han lamentado que el consistorio "estaba teniendo que hacer frente a todos los costes" en solitario, "a pesar de que la ley indica lo contrario".

El PSOE ha hecho un llamamiento a preguntarse por qué las medidas de seguridad no están siendo "satisfactorias" y ha considerado que, cuando se han producido robos similares en otros museos, hay que "reflexionar" al respecto.

Por su parte, desde el grupo municipal del PP, su portavoz Miguel Ángel Salguero, ha pedido a la Corporación que haya "rigor" para analizar "dudas" y también ha solicitado que la documentación sobre el MUVI se ponga a disposición de todos los grupos políticos.

El portavoz del PP ha afirmado que, en virtud de las imágenes que han sido publicadas sobre cómo quedaron los cristales que protegían el Tesoro de Villena, no parece los mismos tuviesen "una resistencia extraordinaria" y ha añadido que "se tendrán que depurar, en su caso, las responsabilidades que fueran necesarias".

Por su parte, Ana María Cerdán, portavoz de Vox, ha defendido que "esclarecer" qué ha fallado y dónde han estado los problemas que han originado lo ocurrido en una “obligación”.

Por otro lado, el concejal Francisco Iniesta de Verdes de Europa ha abogado por "trabajar” entre todos “para estar unidos" y "evitar las confrontaciones” a fin de que la unión de "todas las administraciones" favorezca que se puedan esclarecer los hechos.

La constitución de la comisión municipal se va a realizar de forma inmediata, antes incluso de que acaben las fiestas patronales de la ciudad, que comienzan