Alavés-Elche: Yago apunta a una convocatoria de la que se caerá Pedrosa

Yago de Santiago apunta a la convocatoria del Elche para el duelo de este domingo en Mendizorroza. El extremo gallego está muy cerca de reaparecer tras una grave lesión de rodilla que le ha tenido fuera de combate los últimos ocho meses. Pasó por quirófano y ha tenido un largo proceso de recuperación.

El exjugador del Tottenhan lleva varios meses trabajando junto al grupo, pero aún le quedaban algunas semanas para meter la cabeza en una lista. Todo apunta a que será para el choque ante el Alavés. Así lo ha confirmado Eder Sarabia, pendiente de las sensaciones del gallego en la sesión de entrenamiento de este sábado.

Yago irá entrando poco a poco en el equipo, pero es una alternativa más para Sarabia en el extremo. Fue de lo mejor del Elche en la primera vuelta de la pasada temporada y su lesión fue un varapalo. Tras el choque ante el Alavés, aprovechará las dos semanas que otorga el parón de selecciones para seguir cogiendo ritmo.



En el lado opuesto, Héctor Fort y Adrià Pedrosa serán baja en Vitoria. Fort, por segunda semana consecutiva. Arrastra molestias en el aductor y regresará ante el Athletic. Lo mismo sucede con Pedrosa, quien está renqueante desde hace un par de semanas. De hecho, fue baja frente al Oviedo.



La otra ausencia es la de Rodri Mendoza. El murciano sigue en Chile con la sub-20 y buscará con ‘La Rojita’ de Paco Gallardo el pase a ochavos de final del Mundial. España necesita ganar a Brasil. Rodrigo es un fijo para el seleccionador y ha completado los dos partidos de la fase de grupos ante Marruecos y México.