AHSA pide reducir la velocidad de circulación en la carretera Elche-Dolores en el entorno de El Hondo

La Asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) han reclamado este jueves de nuevo a la Generalitat Valenciana la implantación en la carretera que une Elche con Dolores (CV-855) de medidas que contribuyan a minimizar el riesgo de atropello de la fauna que habita en el Parque Natural de El Hondo y su entorno.

El colectivo conservacionista ha instado que, en los tramos de carretera más próximos al humedal, se limite a 60 kilómetros por hora la velocidad máxima de circulación de vehículos y que se instalen señalas de tráfico alertando de la presencia de fauna salvaje.

AHSA ha incidido en que en los últimos cinco años se han registrado seis atropellos mortales de nutrias.

La entidad ha lamentado esa pérdida de ejemplares de una especie como la nutria que, según ha insistido, ha vuelto a habitar los embalses y azarbes de El Hondo tras casi cinco años dada por extinguida en el humedal.

El grupo ecologista ha destacado que la movilidad de las nutrias entre el parque natural, el área de Carrizales y las Salinas de Santa Pola hacen que sean “muy vulnerables” a los atropellos ya que tienen que cruzar la carretera que conecta Elche con Dolores.

La mitad de las nutrias atropelladas mortalmente desde el año 2021 se han registrado en un radio de cinco kilómetros desde la charca sur de Levante, que está situado junto a la carretera Elche-Dolores, que es de titularidad de la Generalitat. Se han producido junto al cruce de esta vía con el azarbe de d'Alt.

Además, en el escrito que la AHSA ha remitido a la dirección general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, la Asociación ha pedido a la Generalitat que inste a la Diputación de Alicante a reducir la velocidad máxima de circulación en la en la carretera CV-861, que se conoce también como la carretera de Vistabella, donde también se ha acreditado un atropello mortal de una nutria.

Esa vía es de titularidad de la institución provincial y la velocidad máxima de circulación está fijada en los 70 kilómetros por hora.