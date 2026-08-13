El Parque Natural de El Hondo en Elche recupera a la nutria europea

La Generalitat Valenciana favorece la recuperación y el regreso de la nutria a la provincia tras décadas de ausencia. La mejora de la calidad del agua, la recuperación de los ecosistemas acuáticos y las actuaciones de conservación han consolidado a el Parque Natural de El Hondo como principal núcleo reproductor, expandiendo la especie por el Vinalopó y la Vega Baja.

La nutria desapareció de buena parte de la provincia a mediados del siglo XX debido a la contaminación, la degradación del medio y la presión humana, siendo catalogada como especie vulnerable.

En la actualidad, la nutria se ha asentado con éxito en el Parque Natural de El Hondo, considerado su principal núcleo reproductor en la provincia, y continúa expandiéndose por la red de azarbes del Camp d'Elx, la cuenca del río Segura en la Vega Baja y zonas del Vinalopó, donde ya se han detectado indicios de su presencia.

Los trabajos de seguimiento desarrollados sobre la especie confirman, además, la existencia de reproducción en libertad, con la observación de ejemplares acompañados de sus crías. El control de la población se realiza mediante diferentes técnicas de seguimiento, como el fototrampeo, el análisis de huellas y restos biológicos, lo que permite conocer la evolución de la especie y su distribución en el territorio.

La nutria es un excelente indicador de la buena calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos ya que su presencia contribuye al control de especies invasoras, como la carpa o el cangrejo rojo, favoreciendo el equilibrio ecológico de ríos y humedales.