Amigos de los Humedales del Sur de Alicante denuncia el atropello de la quinta nutria en nueve años en la carretera Elche-Dolores

La Asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha denunciado este jueves un nuevo atropello de un ejemplar de nutria en la carretera que une Elche con Dolores (CV-855) a la altura de los límites del Parque Natural El Hondo.

El cuerpo del animal, que era una hembra, fue encontrado ayer miércoles por un miembro del grupo ecologista, que ha explicado que se encontraba junto al canal de desagüe de la charca sur de Levante, conocida popularmente por La Reserva, que es un humedal propiedad de la Generalitat Valenciana y que está a una distancia de apenas 50 metros del punto donde fue atropellada otra nutria en enero de 2024.

Desde AHSA se ha señalado que por los datos de los que dispone, es “la quinta nutria atropellada” desde que fuera confirmada la presencia de esa especie en el Parque Natural de El Hondo en mayo de 2017.

Los ecologistas critican que el tramo de la carretera donde ha sido atropellada la nutria “es un punto negro para la fauna, en especial para los mamíferos” porque, insiste, en esa zona “se han encontrado también ejemplares atropellados de gineta y de zorro”.

Por ello, han vuelto a reclamar que se reduzca la velocidad máxima de circulación permitida para los vehículos.

Por otra parte, AHSA ha recordado que ese tramo de la CV-855, carretera de titularidad autonómica, carece de señalización que avise a los conductores de la presencia de fauna salvaje y avisa del peligro que puede suponer para la seguridad del tráfico la proliferación de jabalíes en el Parque Natural de El Hondo y ha lamentado que, lejos de reducir la velocidad máxima permitida a los vehículos en ese paraje, recientemente se ha aumentado a 70 kilómetros por hora, diez más de lo que existía hasta ahora, en el cruce con la CV-861, más conocida por carretera de Vistabella.