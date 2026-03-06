Agentes del sector calzado y de la moda reclaman medidas frente al modelo ultra fast-fashion

La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AECC), la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, Artículos de Viaje y Afines (ASEFMA) y la Asociación Nacional de Comerciantes de Calzado (ANCC) han firmado una declaración conjunta en la que alertan sobre la expansión del modelo de ultra fast-fashion procedente de China y su impacto negativo en el medioambiente, la economía y la cohesión social en Europa.

El modelo ultra fast-fashion se define como un ciclo de producción extremadamente corto en el que las marcas son capaces de diseñar, fabricar y poner a la venta miles de prendas nuevas en cuestión de días.

Los firmantes del manifiesto advierten que el ultra fast-fashion no constituye únicamente una nueva modalidad de comercio digital, sino un modelo estructuralmente insostenible, basado en la producción masiva, la rotación acelerada de producto y el envío individualizado de miles de millones de pequeños paquetes a la Unión Europea, con una huella ambiental desproporcionada.

La declaración también alerta sobre el impacto social y cultural del modelo, especialmente entre las nuevas generaciones, al normalizar el consumo impulsivo y desvincular el precio del valor real del producto, del trabajo y de la calidad.

Ante ese escenario, las organizaciones firmantes exigen al Gobierno de España y a la Unión Europea la adopción de medidas firmes, entre ellas la eliminación de las lagunas en los pequeños envíos, el pago íntegro de IVA y aranceles desde el primer euro, el refuerzo de los controles aduaneros y de seguridad de producto, la responsabilidad plena de las plataformas como operadores económicos en la UE y la internalización del coste real de la huella ambiental.

También reclaman un apoyo estratégico a la industria europea, reforzando la innovación, la sostenibilidad y la digitalización de las pymes, e integrando al sector de la moda y el calzado en la agenda de autonomía estratégica europea.