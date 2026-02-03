Agentes de la Guardia Civil de Villena y Sax desarticulan un grupo que robaba en locales de hostelería, gasolineras y estancos

Una investigación de agentes de la Guardia Civil de Villena y de Sax ha llevado al arresto de seis hombres por robos con fuerza en establecimientos de las provincias de Alicante y de Valencia.

El grupo asaltaba locales de hostelería, gasolineras y estancos, de donde sustraían dinero en efectivo y tabaco, que posteriormente distribuían en otros establecimientos cercanos a sus lugares de residencia.

Para la ejecutar los robos, estacionaban los vehículos en los que se movían en zonas ocultas y se desplazaban a pie por los municipios. Accedían a los locales mediante la realización de butrones o tras romper puertas y ventanas de los mismos.

La investigación ha esclarecido hasta el momento dieciséis robos cometidos en las localidades de Villena, Salinas, Banyeres de Mariola, Cocentaina y Castalla, en la provincia de Alicante, así como en los municipios valencianos de El Saler, Catarroja y Alfafar.

Los detenidos tienen edades entre los 22 y 33 años y todos tienen numerosos antecedentes penales. Tras ser puestos a disposición judicial han quedado en libertad con cargos.