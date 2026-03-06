7 y 8 de marzo

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano visita al RSD Alcalá y en Liga Guerreras Iberdrola no habrá jornada

Felipe Canals

Elche |

El Athletic Torrellano celebra un gol en el Isabel Fernández.
El Athletic Torrellano celebra un gol en el Isabel Fernández. | Athletic Torrellano

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

RSD ALCALÁ-ILICITANO, SÁBADO, 18:00 HORAS

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-CD RODA, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

CF LA NUCÍA-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 19:00 HORAS

LLIGA COMUNITAT

ALBERIC SUCEMART-ELDENSE 'B', SÁBADO, 16:30 HORAS

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-BENIDORM, SÁBADO, 18:15 HORAS, LA MAGDALENA

DIVISIÓN HONOR

VILLEARREAL-ELCHE, SÁBADO, 12:30 HORAS

LIGA NACIONAL

KELME-HÉRCULES, SÁBADO, 17:00 HORAS, ENRIQUE CERVERA

ELCHE-TAVERNES BLANQUES, DOMINGO, 12:00 HORAS, CAMPO 6 CIUDAD DEPORTIVA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-TORREJÓN, SÁBADO, 16:00 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

HANDBOL MALLORCA-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS

CLUB BALONMANO MISLATA-BM ELDA CEE, SÁBADO, 18:00 HORAS

CLUB BALONMANO PETRER-MARE NOSTRUM TORREVIEJA, SÁBADO, 19:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CLUB VÓLEY PLAYA CARTAGENA-CLUB VOLEIBOL ELCHE, SÁBADO, 19:30 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE-CAROLINAS, DOMINGO, 18:45 HORAS, ESPERANZA LAG

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-CN RUBÍ, SÁBADO, 13:30 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-DOS HERMANAS, SÁBADO, 12:00 HORAS, ESPERANZA LAG

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer