Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-NAVALCARNERO, SÁBADO, 18:30 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
LEVANTE 'B'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17:30 HORAS
CREVILLENTE DEPORTIVO-BUÑOL, SÁBADO, 11:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
LLIGA COMUNITAT
L'OLLERIA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17:00 HORAS
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-MUTXAMEL, DOMINGO, 18:00 HORAS, LA MAGDALENA
DIVISIÓN HONOR
CD RODA-ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 16:00 HORAS, CAMPO 6 JOSE ANTONIO MORANTE 'LICO' CIUDAD DEPORTIVA
KELME-TORRE LEVANTE, SÁBADO, 17:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
TORREJÓN-ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS
BALONMANO
EUROPEAN CUP
DUNAJSKA STREDA-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 19:00 HORAS
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ELDA PRESTIGIO-GRANOLLERS, SÁBADO, 18:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA NACIONAL
ATTICGO CBM ELCHE-MARE NOSTRUM TORREVIEJA, SÁBADO, 18:00 HORAS
FUNDACIÓN AGUSTINOS ALICANTE-BM ELDA CEE, DOMINGO, 12:00 HORAS
CBM PETRER-BM LEGANÉS, SÁBADO, 19:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA
BALONCESTO
TERCERA FEB
CBI ELCHE-LUCENTUM ALICANTE, DOMINGO, 18:45 HORAS, PABELLÓN ESPERANZA LAG
OTROS EVENTOS
IV MARCHA MTB DEMOLISION MUNDO BIKE ELCHE, DOMINGO, 09:00 HORAS