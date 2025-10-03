4 Y 5 DE OCTUBRE

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El CBI Elche estrena temporada en Tercera FEB recibiendo al Lucentum Alicante, mientras que el CBM Elche de Joaquín Rocamora quiere hacer valer en Eslovaquia los diez goles de renta de la ida

Felipe Canals

Elche |

El Atticgo CBM Elche, tras la ida de la EHF European Cup.
El Atticgo CBM Elche, tras la ida de la EHF European Cup. | Club Balonmano Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-NAVALCARNERO, SÁBADO, 18:30 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

LEVANTE 'B'-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17:30 HORAS

CREVILLENTE DEPORTIVO-BUÑOL, SÁBADO, 11:00 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

LLIGA COMUNITAT

L'OLLERIA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17:00 HORAS

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD-MUTXAMEL, DOMINGO, 18:00 HORAS, LA MAGDALENA

DIVISIÓN HONOR

CD RODA-ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-PABLO IGLESIAS, SÁBADO, 16:00 HORAS, CAMPO 6 JOSE ANTONIO MORANTE 'LICO' CIUDAD DEPORTIVA

KELME-TORRE LEVANTE, SÁBADO, 17:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

TORREJÓN-ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS

BALONMANO

EUROPEAN CUP

DUNAJSKA STREDA-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 19:00 HORAS

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ELDA PRESTIGIO-GRANOLLERS, SÁBADO, 18:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA NACIONAL

ATTICGO CBM ELCHE-MARE NOSTRUM TORREVIEJA, SÁBADO, 18:00 HORAS

FUNDACIÓN AGUSTINOS ALICANTE-BM ELDA CEE, DOMINGO, 12:00 HORAS

CBM PETRER-BM LEGANÉS, SÁBADO, 19:00 HORAS, GEDEON E ISAIAS GUARDIOLA

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE-LUCENTUM ALICANTE, DOMINGO, 18:45 HORAS, PABELLÓN ESPERANZA LAG

OTROS EVENTOS

IV MARCHA MTB DEMOLISION MUNDO BIKE ELCHE, DOMINGO, 09:00 HORAS

