Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
RODA-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 16 HORAS
JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17 HORAS
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B'-TAVERNES DE LA VALLDIGNA, SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS
HÉRCULES 'B'-SANTA POLA, SÁBADO, 16 HORAS
DÉNIA-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 17 HORAS
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ELCHE-ALZIRA, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES
ALBACETE BALOMPIÉ-KELME, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
CASTELLÓN-ELCHE 'B', SÁBADO, 15 HORAS
ALDAIA-INTANGCO, SÁBADO, 17:15 HORAS
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
CV MELILLA-VOLEI VILLENA PETRER, DOMINGO, 17 HORAS
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE-CVP CARTAGENA, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN DEPORTES UMH
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE-MOLINA BASKET, DOMINGO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA DIVISIÓN
CHURRIANA INCLUSIVO-CBSR ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CN VALLIRANA-CW ELX, SÁBADO, 18 HORAS
SEGUNDA MASCULINA
CN CIUDAD DE ALCORCÓN-CW ELX, DOMINGO, 13 HORAS
XII SUBIDA AL RACÓ DE LA MORERA: DOMINGO, A LAS 10:00 HORAS, DESDE LA UMH
XXXVII SAN SILVESTRE ASPENSE