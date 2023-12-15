16 y 17 de diciembre

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

Edu Albacar se estrena en el banquillo del Athletic Club Torrellano en el campo del Jove Español de San Vicente

Felipe Canals | Monserrate Hernández

Elche | 15.12.2023 16:26

Edu Albacar, el día que anunció su retirada definitiva como futbolista profesional.
Edu Albacar, el día que anunció su retirada definitiva como futbolista profesional. | Sonia Arcos

FÚTBOL

TERCERA RFEF

RODA-ELCHE ILICITANO, SÁBADO, 16 HORAS

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, SÁBADO, 17 HORAS

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B'-TAVERNES DE LA VALLDIGNA, SÁBADO, 16 HORAS, FERNANDO TOMÁS

HÉRCULES 'B'-SANTA POLA, SÁBADO, 16 HORAS

DÉNIA-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 17 HORAS

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ELCHE-ALZIRA, DOMINGO, 12 HORAS, DIEGO QUILES

ALBACETE BALOMPIÉ-KELME, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

CASTELLÓN-ELCHE 'B', SÁBADO, 15 HORAS

ALDAIA-INTANGCO, SÁBADO, 17:15 HORAS

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-ATTICGO CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

CV MELILLA-VOLEI VILLENA PETRER, DOMINGO, 17 HORAS

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE-CVP CARTAGENA, SÁBADO, 19:30 HORAS, PABELLÓN DEPORTES UMH

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE-MOLINA BASKET, DOMINGO, 18:30 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA DIVISIÓN

CHURRIANA INCLUSIVO-CBSR ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CN VALLIRANA-CW ELX, SÁBADO, 18 HORAS

SEGUNDA MASCULINA

CN CIUDAD DE ALCORCÓN-CW ELX, DOMINGO, 13 HORAS

XII SUBIDA AL RACÓ DE LA MORERA: DOMINGO, A LAS 10:00 HORAS, DESDE LA UMH

XXXVII SAN SILVESTRE ASPENSE

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